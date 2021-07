A Secretaria de Governo da prefeitura de Barra Mansa, por meio do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor), realizou nesta quinta-feira (dia 22), uma fiscalização em agências bancárias do município com o objetivo de garantir o cumprimento da Política Nacional das Relações de Consumo, no que se refere à acessibilidade de deficientes e cadeirantes aos serviços das instituições.

Durante a ação, os agentes verificaram se as adequações que já haviam sido pedidas pelo Procon anteriormente foram executadas e apenas um banco foi autuado. A fiscalização teve o intuito de garantir a qualidade das dependências referentes à acessibilidade e foi acompanhada pelo funcionário público Pascoal Cardoso dos Santos, que é cadeirante e foi o avaliador desta ação.

O gerente do Procon-BM, Felipe Goulart, frisou a seriedade da inspeção. “É muito importante a fiscalização para que possamos adequar às agências para que todos os cidadãos possam ter como realizar suas necessidades de forma segura. O Banco do Brasil foi autuado por não cumprir exigências, nas quais deixam de dar acessibilidade na entrada antes dos elevadores para cadeirantes, Como eles já tinham sido alertados na última visita, agora eles foram autuados”.

O funcionário público Pascoal falou sobre a importância da acessibilidade. “A acessibilidade está ligada diretamente a questão de exercer sua cidadania, porque você só vai ser pleno se tiver acesso. Se não conseguimos acessar os locais, estamos deixando de exercer nossos direitos.”