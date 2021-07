A Viação Elite, de Volta Redonda, adquiriu nesta segunda-feira (dia 26), em leilão realizado pela Justiça, as oito linhas intermunicipais que estavam sob concessão da Viação Sul Fluminense. Conforme o Foco Regional revelou no último dia 8, a Justiça autorizou a Sul Fluminense, que se encontra em recuperação judicial, a alienar as linhas como forma de geração de caixa para cumprir compromissos com credores.

Segundo informações obtidas pelo site, outras duas empresas, Pedro Antônio e Linave Transporte, também fizeram ofertas, mas foram superadas pela Elite em lance único. A Viação Elite deverá se pronunciar assim que o resultado for homologado pela Justiça. Ainda não se sabe quando a empresa vencedora vai assumir a operação das linhas intermunicipais.

As linhas que passarão a ser explorados pela nova concessionária são 190 – Volta Redonda x Barra Mansa (via 33); 195 – Volta Redonda x Barra Mansa (rodoviária); 200 – Volta Redonda x Barra Mansa (Retiro); 207 – Jardim Amália x Barra Mansa (Castelo Branco); 494 – Santa Izabel x Barra Mansa; 730 – Vila Maria x Santo Agostinho; 735 – Santa Clara x Volta Redonda; e 740 – Amparo x Barra Mansa. Foto: Ônibus Brasil/José Augusto de Souza Oliveira

Com informações do site Foco Regional.