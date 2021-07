Abrindo o returno da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda terá pela frente o Altos-PI nesta sexta-feira (dia 30), às 20h, no Raulino de Oliveira. Partida que marcará o reencontro com a única equipe que conseguiu vencer o Esquadrão de Aço nesta competição até o momento. A derrota tricolor foi na estreia, no Piauí, por 3 a 0.

De lá pra cá, o Voltaço se manteve invicto e chega para o confronto na quarta posição do grupo A, a um ponto do líder e a dois da equipe piauiense, que ocupa a sexta colocação. Cenário que faz o meia Luciano Naninho projetar um duelo diferente no Raulino de Oliveira.

“Naquela estreia o nosso time não foi muito bem e acabou envolvido pelo Altos, que fez uma grande partida e nos venceu até com certa facilidade. Mas de lá pra cá a nossa equipe evoluiu muito, tanto fisicamente, quanto taticamente, tivemos a chegada de bons reforços, fizemos um grande primeiro turno, a melhor campanha do clube desde que subiu para a Série C, e estamos confiantes de que será uma partida totalmente diferente no Raulino. Até porque jogaremos em casa e aqui precisamos impor o nosso ritmo, fazendo um jogo equilibrado taticamente, com uma defesa forte e um ataque letal, para que possamos conquistar esta importante vitória que nos coloca na liderança do grupo”, ressaltou o camisa 10, que ainda analisou o adversário desta sexta-feira.

“Todos os times do nosso grupo são de muita qualidade, por isso a diferença de pontos está muito pequena de um para o outro. Não vai ter jogo fácil, tanto fora, quanto dentro de casa. O Altos vem fazendo uma Série C muito boa, tem uma equipe muito forte, não à toa nos venceu na estreia, e tem um dos melhores ataques da competição. Com certeza será um confronto muito difícil, mas fizemos uma semana forte de treinos e vamos buscar os três pontos”, completou.

Nas duas últimas partidas do Voltaço nesta Série C, Luciano Naninho deu uma assistência e um gol, respectivamente, sendo decisivo para que o Esquadrão de Aço vencesse o Floresta-CE, por 1 a 0, e empatasse em 1 a 1, fora de casa, com o Tombense-MG.

“Fico muito feliz pelas coisas estarem dando certo e estar conseguindo ajudar o Voltaço a conquistar pontos importantes. Porém, o mérito não é só meu, mas sim de toda a equipe e comissão técnica, que vem trabalhando muito forte para que possamos nos classificar para a segunda fase e buscar o acesso à Série B, que é o nosso objetivo meio no ano. Sabemos que não será fácil chegar até lá, mas, juntos, vamos seguir focados e lutando por isso até o final”, afirmou.

Treinamento

O elenco do Esquadrão de Aço treinou no Raulino de Oliveira na manhã desta quarta-feira, dia 28.

O técnico Neto Colucci comandou um treinamento coletivo, ajustando a equipe que irá enfrentar o Altos-PI nesta sexta-feira, dia 30, às 20h, no mesmo local.

Rescisão

O Volta Redonda FC informa que, a pedido do atleta, rescindiu o contrato do lateral-direito Oliveira, que se encerraria no final desta Série C. O atleta estava com problemas pessoais e pediu para acompanhar sua família no Sul.

Oliveira chegou ao Volta Redonda em 2020, disputando 48 jogos e marcando um gol.