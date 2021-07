O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro comemora o anúncio de revitalização asfáltica da Rodovia Engenheiro Alexandre Drable (RJ-157), que liga Barra Mansa e Bananal. Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (dia 28) o contrato celebrado com a empresa Construverde, que executará o serviço.

“Essa foi uma luta do nosso mandato. A rodovia não recebia investimentos há mais de 15 anos. Fui procurado por vários grupos de empresários, produtores rurais e ciclistas, que solicitaram apoio para melhoria da via. A RJ 157 está em condições precárias, com muitas crateras, pontos de erosão e falta de limpeza e capina. No início de junho, estive no local e levei ao secretário estadual das Cidades, Uruan Cintra, e ao governador Cláudio Castro, a necessidade de revitalização ao longo da via”, destacou o deputado.

Marcelo Cabeleireiro destaca a importância da rodovia, que recebe diariamente um intenso fluxo de veículos, incluindo caminhões de transportadoras e caminhões de lixo que levam resíduos de várias cidades ao Centro de Tratamento de Resíduos (CTR). Além disso, é um caminho muito utilizado pelos ciclistas da região e rota de escoamento de produção agropecuária e de forte potencial turístico.

Os serviços de revitalização rodoviária incluem reparos localizados, aplicação de microrrevestimento asfáltico a frio e renovação de sinalização horizontal na RJ. O prazo para execução da obra é de oito meses, a partir da publicação da ordem de início do serviço. O valor do investimento será de pouco mais de R$ 3,8 milhões, provenientes do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) – órgão vinculado à Secretaria Estadual das Cidades.

“Agradeço muito ao secretário Uruan, ao governador Cláudio Castro, que receberam com muita atenção esse pedido. E também ressalto o apoio do prefeito Rodrigo Drable para concretização desse e outros serviços na cidade”, concluiu.