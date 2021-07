Na primeira rodada do segundo turno da série C, o Esquadrão de Aço volta a enfrentar o Altos-PI, nesta sexta (dia 30), às 20h, no estádio Raulino de Oliveira. O comandante Neto Colucci falou sobre sua expectativa para o confronto e destacou a evolução que equipe teve durante a primeira metade da competição.

“Expectativa é sempre de vitória. Seja em casa ou fora, sempre vamos buscar os três pontos. Desde a primeira rodada, evoluímos muito, e creio que vai ser um jogo bem mais disputado do que foi no primeiro turno. O Altos é uma equipe muito forte, mas o Volta Redonda está preparado para buscar esta vitória e se consolidar nas primeiras posições em busca do acesso”, destacou.

Neto Colucci também ressaltou a importância de vencer as partidas no Raulino neste segundo turno, buscando assim a classificação para a próxima fase.

“Começamos a conhecer melhor os adversários a partir da segunda, terceira rodada do campeonato. Nas primeiras, os times contam com reforços e alguns com mudanças no comando, mas com o passar das rodadas, vamos conhecendo as propostas dos times e os estilos de jogo. Estamos cientes que algumas equipes trouxeram reforços, então a ideia é de conseguirmos, dentro do conhecimento que adquirimos no primeiro turno, levar vantagem no returno, principalmente nos jogos em casa. Nosso objetivo é fazer o dever de casa e nos classificarmos”, completou.

Para este confronto, o Esquadrão de Aço terá o retorno do lateral-direito Júlio Amorim, que cumpriu suspensão automática na rodada passada.

O Volta Redonda ocupa a quarta colocação do grupo A, com 14 pontos, apenas um ponto atrás do líder Botafogo-PB.