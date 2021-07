Primeira música autoral da cantora Valentina Rocha, “The Last Try” (A Última Tentativa) será lançado no Spotify, Deezer e outros aplicativos de música, a partir da meia-noite do dia 6 de agosto. O pre-save pode ser feito pelo link da distribuidora Tratore https://tratore.ffm.to/thelasttry.

A canção tem como tema principal, a reflexão sobre a busca por novos caminhos e a coragem para enfrentá-los. Com estilo pop, misturado com referências de rock, o novo hit que chega às plataformas digitais, rádios e TVs, exibe sonoridade única, marcada pelo timbre inconfundível da artista.

“A música destaca a importância de se arriscar para conquistar aquilo que desejamos em todos os momentos da vida”, adianta Valentina Rocha.

Sobre Valentina Rocha

Valentina Rocha, de 17 anos, é uma cantora e compositora de Volta Redonda, no Sul do estado do Rio de Janeiro. Com timbre raro, já é tida como uma das maiores revelações da música.

A intérprete encantadora, passeia por diversos estilos musicais, entre eles o Soul, Rock, MPB e Bossa Nova. Quem já a ouviu cantar, tem a certeza de que a jovem é a mais nova estrela da música.A artista, que estuda inglês, piano, violão e guitarra, conta com a mentoria da cantora e compositora Sara Bentes, desde a infância.

“Valentina tinha nove anos quando começou a fazer aulas comigo. Naquela época, já demonstrava personalidade vocal, com suas preferências musicais. Algumas permanecem até hoje. Ela tem um carisma muito grande, que encanta, não só no palco, mas no convívio. É uma menina de muita luz. De lá para cá, só tem evoluído, amadurecido cada vez mais, sem abandonar sua personalidade vocal. Sua voz tem uma característica de voz rara” atesta a cantora Sara Bentes.

A nova voz do Brasil, que já coleciona alguns títulos, foi a grande vencedora do Prêmio Olho Vivo 2019, como Melhor Intérprete do Interior do Rio.

Mais sobre “The Last Try”

A canção foi produzida pela própria Valentina Rocha e gravada no Virtuose Studios, por Célio Jr. Já o clipe da obra, foi gravado no palco do teatro da Fundação CSN e assinado pelo produtor Marcelo Cinigalha. Por conta da pandemia da Covid-19, quase todo o trabalho foi produzido remotamente, respeitando o afastamento social e protocolos de saúde.

As fotos de divulgação são de autoria de Neemias Oliveira. A foto da capa do single, por sua vez, é um registro do fotógrafo André Sodré e destaca detalhes do olho da própria artista.

A imagem remete à essência da composição, ao explicitar um elemento que representa o interior. A arte da capa do single foi desenvolvida pela designer gráfica Patrícia Rocha.