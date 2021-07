O corpo de um homem branco foi encontrado, na tarde desta sexta-feira (dia 30), no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. O cadáver estava na Estrada Fazenda Santa Tereza.

Segundo informações do repórter cinematográfico Evandro Freitas, o corpo estava com diversas perfurações de bala no rosto. Foram encontradas diversas cápsulas deflagradas no local.

Até o momento desta publicação, a vítima ainda não havia sido identificada. Foto: Evandro Freitas