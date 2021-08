A rede municipal de Educação de Pirai retomou as atividades nesta segunda-feira (dia 2). De acordo com o calendário organizado pela prefeitura, as aulas presenciais serão iniciadas no próximo dia 9.

A secretária municipal de Educação, Aline Pinheiro, informou que a partir do dia 9 retornarão os alunos do 5º e 9º ano.

“O ensino médio e pós-médio, que já retornaram desde março e ficaram suspensos apenas pelo bandeiramento. Conto com vocês para que possamos fazer uma educação de qualidade no nosso município”, frisou a secretária.

O prefeito Tutuca destacou que o retorno às atividades escolares só possível graças ao empenho e planejamento entre os profissionais das secretarias de Educação e de Saúde. “Foi estabelecido todo um protocolo para que todos os envolvidos, professores, pessoal de apoio e alunos do nosso município, retornem com tranquilidade e segurança para iniciarmos nosso ano letivo de fato”, ressaltou o prefeito.