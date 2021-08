A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), realiza, nesta terça-feira (dia 10), a “Operação Gaia” para cumprir mandados de prisão contra acusados de violência contra a mulher. Até o momento, 42 pessoas foram presas. Na região Sul Fluminense, três mandatos foram cumpridos em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Civil, os agentes estão nas ruas para cumprir cerca de 80 mandados de prisão em todo o estado do Rio de Janeiro. A ação conta com o apoio de delegacias do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI).