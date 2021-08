Um homem, identificado como Luciano Benedito de Brito Oliveira, de 28 anos, foi preso nesta quarta-feira (dia 11), pela Polícia Civil de Volta Redonda, no Jardim Cidade do Aço. Luciano, que é apontado como o gerente do tráfico no bairro, foi preso na Rua Frei Fabiano de Cristo.

Segundo o delegado Edézio Ramos, Luciano estava foragido. Contra ele havia um mandato de prisão pelo crime de tráfico de drogas. O preso foi encaminhado à delegacia de Volta Redonda, onde permanece a disposição da Justiça.