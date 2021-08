Morreu, nesta quinta-feira (dia 12), o ator Tarcísio Meira, aos 85 anos, vítima da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 6 de agosto, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com a mulher, Glória Menezes, que também foi infectada pela doença. Tarcísio precisou ser intubado e passou por diálise contínua, mas não resistiu as complicações da doença

Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho nasceu em 5 de outubro de 1935 e estreou na TV em 1959. Ao lado de sua esposa, Gloria Menezes, estrelou a primeira novela diária brasileira, 2-5499 Ocupado, na extinta TV Excelsior, em 1963. Cinco anos depois, entrou para o elenco da Rede Globo, de onde só saiu 53 anos depois, em 2020.

Tarcísio passou quase 60 anos ao lado de Glória Menezes, com quem teve um único filho, Tarcísio Filho. Ele também é padrasto de João Paulo e Maria Amélia, filhos que sua esposa teve no primeiro casamento. O casal de artistas era reconhecido por ter uma das uniões mais duradouras do meio.

Glória Menezes também foi hospitalizada com a Covid-19, mas seu quadro evoluiu com menos gravidade. Ela e o marido receberam as duas doses da vacina contra a doença, mas nenhum imunizante possuí 100% de eficácia, segundo cientistas.