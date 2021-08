A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Planejamento Urbano (SMPU), está realizando obras de acessibilidade em espaços e prédios públicos, como também em postos de saúde do município. O objetivo é garantir autonomia e mobilidade às Pessoas Com Deficiência (PCD) do município, para que possam usufruir dos locais com mais segurança e comodidade.

A revitalização atende a Norma Brasileira (NBR) nº 9050, que visa regulamentar a acessibilidade em espaços públicos. Dentre as melhorias realizadas no prédio da prefeitura, já foram finalizadas a aplicação de rampas e de placas pré-moldadas em concreto, com sinalização tátil na entrada do prédio, assim como o aumento da largura das portas. Atualmente, tem sido realizada a adequação dos banheiros e a reforma do mezanino na Secretaria de Finanças. Outros espaços também estão sendo readequados, como o Palácio Barão de Guapy, áreas no Centro e os postos de saúde.

O subsecretário de Governo, Fanuel Fernando, afirmou que as adequações são parte de um progresso da cidade. “A prefeitura, em um contexto atual de inclusão social, a termo nacional, tem acompanhado o avanço e feito medidas necessárias para diminuir o abismo que existe para a pessoa com deficiência na sociedade. O prefeito Rodrigo Drable, com sua sensibilidade, tem feito inúmeros trabalhos para oferecer a inclusão. É o começo de uma nova era em que há uma preocupação permanente do prefeito em diminuir essa desigualdade”.

O arquiteto da Secretaria de Saúde, Vitor Duarte, apontou que as obras têm como objetivo proporcionar inclusão em todos os setores. “O nosso trabalho visa fazer tudo para que essas pessoas consigam acessar a prefeitura ou qualquer outro local público com praticidade. Além do prédio, estamos fazendo reformas com acessibilidade em postos de saúde”.

Atendimento em libras na Fábrica de Óculos

Buscando garantir os direitos das pessoas surdas, a prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, oferece atendimento especializado na Fábrica de Óculos, com o auxílio de uma intérprete de libras. O serviço consiste em criar uma comunicação plena entre moradores e funcionários, para que eles possam receber as orientações sobre a escolha da armação e tirar dúvidas.

O gerente da Fábrica de Óculos, Joel Valcir, falou sobre o atendimento. “É um cuidado da administração pública em especializar o atendimento aqui na Fábrica para fazer o melhor atendimento aos portadores de deficiência. Nós temos a ajuda da intérprete Cristiane Caneda que é especializada nesse tipo de atendimento. Sempre que essas pessoas forem atendidas, elas serão acompanhadas pela profissional para que haja uma comunicação perfeita entre as partes”.