O militar Sérgio Borges Medeiros da Silva, natural de Volta Redonda, foi um dos 31 escolhidos para ascender ao posto de Oficial-General, em cerimônia realizada nesta quinta-feira (dia 12), no Clube do Exército, em Brasília. O Presidente da República, Jair Bolsonaro, presidiu a cerimônia, acompanhado do Ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto. Ele é filho de Ari Medeiros, que já foi vereador em Volta Redonda.

Agora, Sérgio exercerá o cargo de Chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro. “As expectativas são grandes de servir ao Exército e a toda sociedade brasileira. Tenho 37 anos de serviço militar e esse é um dos momentos marcantes da minha carreira”, disse ele, em entrevista ao site Defesa.net

Oficial de infantaria formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, em 1991, Sérgio recebeu Ordem do Mérito Militar, o Bastão de Comando e a Apostila de Carta Patente, grandes honrarias do Exército Brasileiro. O general também possuí mestrado em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Foto: Arquivo/Exército Brasileiro