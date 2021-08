O empresário Mauro Campos, da Aceplan, recebeu, em Volta Redonda, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

O encontro aconteceu no sábado (dia 14) para tratar de novos investimentos nos setores habitacional e de agronegócio. Além disso, foi realizada uma visita nos empreendimentos da empresa. “Tivemos a honra de acompanhá-lo na visita as nossas obras e áreas do Grupo Aceplan. A Caixa está expandindo e solidificando sua operação no agronegócio e já temos projetos juntos, mantendo assim sólida parceria de sempre”, disse Mauro Campos.