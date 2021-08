O ex-deputado Simão Sessim morreu nesta segunda-feira (dia 16), aos 85 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava debilitado por causa do tratamento contra um câncer no sistema linfático e contraiu Covid-19.

Sessim foi deputado federal por 10 mandatos (de 1979 a 2019). Ele tomou posse em 1979 pela Arena, e depois passou pelas seguintes legendas: PDS, PFL, PPR, PPB e PP.

Em nota, o diretório estadual do PP lamentou a morte do político. “Um dos mais longevos deputados federais da história, com 10 mandatos consecutivos, e quadro histórico do partido, Sessim dedicou sua vida à política, à causa pública, ao amor por Nilópolis, onde foi prefeito, e ao Estado do Rio de Janeiro”. destacou.

Trajetória

Simão Sessim participou da Assembleia Nacional Constituinte em 1987, e foi autor do projeto que deu origem à Lei 13.466/17, que concede prioridade especial, entre os idosos, às pessoas com mais de 80 anos; e do projeto que originou a Lei 13.127/15, que regulamenta as entidades de autogestão de saúde, permitindo a continuidade de seu funcionamento sem a necessidade de constituir nova empresa.

Também participou de várias comissões especiais entre elas a da reforma política, em 2011, e a que discutiu distribuição dos royalties de petróleo. Integrou a comissão externa que acompanhou os desastres na região Serrana do Rio de Janeiro em 2013, e a que analisou a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, em 2018.

