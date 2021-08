A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro lançou oficialmente na manhã desta terça-feira (dia 17), o Cinturão de Divisas, um programa de segurança pública inédito no país destinado a manter policiamento permanente em 15 bases instaladas nas rodovias estaduais nos pontos de divisas do Rio de Janeiro com os demais estados da Região Sudeste.

Concebido e executado com total apoio do Governo do Estado, o Cinturão de Divisas ficará a cargo do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) com foco em dois eixos principais: ampliar a rede de segurança em todo o interior fluminense e reprimir atividades ilícitas que alimentam o crime organizado na Região Metropolitana e nas cidades turísticas do estado.

Durante a cerimônia de lançamento, realizada no pátio do Quartel General da Polícia Militar, no Centro da capital, o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Rogério Figueredo de Lacerda, falou da importância do novo programa:

“Nossos policiais estarão a postos 24 horas nas divisas do estado com São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, combatendo o tráfico de armas e de drogas, a circulação de criminosos e de veículos roubados, contrabando e demais ilícitos, contemplando um amplo espectro no contexto da segurança pública”, explicou o secretário Rogério Figueredo.

Em seu discurso, o secretário lembrou que o Cinturão de Divisas trará benefícios para os moradores do interior, turistas que circulam pelas rodovias estaduais, como também para quem mora e trabalha na Região Metropolitana, que concentra 75% da população do estado.

“O Cinturão de Divisas ampliará muito uma missão que, até agora, era exercida apenas nas rodovias federais sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF)”, disse o secretário Figueredo.

Para viabilizar a implantação do Cinturão de Divisas, foi necessário um reforço muito grande do Governo do Estado e da Polícia Militar, além de um amplo apoio da sociedade no interior fluminense, como prefeituras municipais e empresários locais. Além da construção das bases físicas nos pontos de divisa, houve necessidade de investimento em recursos materiais e aumento do efetivo do BPRv.

“Já concluímos o ciclo de inaugurações das bases construídas nos pontos de divisa. Cada base, instalada com alojamento e demais itens necessários para pôr em prática o programa, representou muita dedicação dos nossos policiais sob a liderança do secretário Rogério Figueredo. Foi uma maratona, com deslocamentos diários, acompanhando obras, transportando equipamentos e finalmente realizando cerimônia de lançamento em todos esses recantos do nosso estado”, lembrou o comandante do BPRv, coronel Marco Antônio Andrade Santos, que esteve presente na cerimônia acompanhado de parte da equipe da unidade.

Confira os 15 pontos nas divisas com São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo:



1-Paraty/Cunha

RJ 165

Estado de São Paulo



2-Barra Mansa/Cotiara

RJ 157

Estado de São Paulo



3-Resende/Falcão

RJ 159

Estado de Minas Gerais



4-Valença/Santa Isabel

RJ 151/RJ153

Estado de Minas Gerais



5-Valença/Parapeúna

RJ 147

Estado de Minas Gerais



6-Rio das Flores/Manoel Duarte

RJ 151

Estado de Minas Gerais



7-Comendador Levy Gasparian

RJ 151

Estado de Minas Gerais



8-Carmo/Influência

RJ 158

Estado de Minas Gerais



9-Santo Antônio de Pádua/Pirapetinga

RJ 186

Estado de Minas Gerais



10-Miracema/Palma

RJ 200

Estado de Minas Gerais



11-Itaperuna/Raposo

RJ 214

Estado de Minas Gerais



12-Porciúncula/Tombos

RJ 220

Estado de Minas Gerais



13-Varre-Sai/Santa Rita do Prata

RJ 230

Estado do Espirito Santo



14-Itaperuna/Fazenda Batalha

RJ 186

Estado do Espírito Santo



15-São Francisco do Itabapoana

RJ 224

Estado do Espirito Santo