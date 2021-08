A definição partidária sobre o destino político do prefeito Neto ainda é incerta e deve levar mais um período para ser concretizada. Porém, um novo elemento surgiu na quinta-feira (dia 19). Rodrigo Maia (sem partido), a quem ele diz ter gratidão, foi anunciado como novo responsável pela Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas do estado de São Paulo.

Em junho deste ano, Maia foi expulso do DEM, após se desentender com o presidente do partido, ACM Neto, durante a campanha para presidência da Câmara. Deste então, ele vem conversando com representantes de algumas siglas. Uma delas foi o MDB, que nos últimos anos foi marcado por escândalos de corrupção envolvendo figurões da política fluminense.

A recente aproximação de Maia com o governador João Dória, porém, esfria as tratativas. Ao que indica, em breve o ninho tucano deve receber o agora deputado licenciado e seu grupo político. Contexto este que englobaria o prefeito de Volta Redonda, Neto, e outras personalidades políticas da região.

João Dória não esconde que é pré-candidato à presidência da República em 2022 e tem como estratégia para isso conquistar palanque em regiões onde o PSDB não possui quadro com grande visibilidade política. É o caso do estado do Rio de Janeiro e ter o apoio do prefeito do município com o maior colégio eleitoral do Sul Fluminense, como é o caso de Volta Redonda, seria um bom começo para quem pretende superar nas urnas Jair Bolsonaro (sem partido), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT) e companhia.