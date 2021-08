Policiais civis de Barra Mansa, coordenados pelo delegado Ronaldo Aparecido, prenderam, nesta quinta-feira (dia 20), no bairro Santa Maria II, Janaína Natividade Mexias Fonseca, que estava foragida da Justiça. Presa na Rua João Domingos Araújo, Janaína era um dos alvos da operação “Futebol Clandestino”, que cumpriu mais de 80 mandados de prisão contra traficantes no Sul Fluminense.

Segundo o delegado, contra Janaína havia um mandato de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Barra Mansa.

Operação

Deflagrada em junho deste ano, a Operação Futebol Clandestino cumpriu 87 mandados de prisão preventiva e 112 de busca e apreensão contra traficantes de drogas, em diversos municípios da região, sendo dividida em seis núcleos de atuação: Barra Mansa, Volta Redonda, Barra de Piraí, Angra dos Reis, Resende e Rio de Janeiro.

Durante as investigações, que ficaram a cargo do Ministério Público do Estado (MPRJ), foi comprovada a violência praticada pelos criminosos, que possuíam armas de fogo usadas para o controle de territórios, prática de homicídios de devedores e traficantes rivais e, para o confronto com as forças policiais da região.

Segundo o MPRJ, o nome da operação – Futebol Clandestino -, foi inspirado no nome de um dos grupos de um aplicativo de mensagens utilizados pelos traficantes para tratar das áreas gerenciadas pelos criminosos na região. Nessas mensagens, eles tratavam da aquisição e distribuição de drogas, armas, munições, materiais de endolação, e também troca de informações sobre alvos que seriam policiais e traficantes de facção rival em atuação na região. Em outro desses grupos, chamado União Sul Fluminense, foi identificada a participação de mais de 150 integrantes do tráfico de diversas cidades da Região Sul do Rio, todos da mesma facção criminosa. Outros grupos eram restritos a cidades ou bairros específicos.