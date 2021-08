O presidente do Barra Mansa Futebol Clube, Genivaldo Silva, utilizou a tribuna da Câmara de Vereadores, na sessão desta segunda-feira (dia 23), para apresentar as mudanças na diretoria do clube e solicitar apoio para a continuidade das atividades. A utilização da tribuna foi uma solicitação do vereador Bruno Oliveira e apoiada pelo presidente da câmara, vereador Luiz Furlani, que colocou em votação o pedido. O vereador justificou que a utilização da tribuna era uma demanda legítima e urgente, principalmente, pelo Barra Mansa representar a cidade e sua população.

“Atendo a um pedido do vereador Bruno, para quebrar o protocolo e colocar em votação o uso da tribuna pelo presidente do Barra Mansa Futebol Clube, Genivaldo Silva. Abrimos o espaço para que ele possa falar de suas dificuldades e pedir ajuda não apenas de nós, poder público, mas de toda população barra-mansense, pois, assim como a cidade, o clube também paga pelas mazelas das más administrações passadas. E precisamos lembrar que se trata do primeiro clube profissional do Brasil que muito nos orgulha, e infelizmente, hoje passa por uma situação de caos financeiro. O presidente Genivaldo e sua diretoria têm se desdobrado em meio às centenas de dificuldades do dia-a-ainda para manter as atividades do clube e colocá-lo no lugar que merece”, afirmou o presidente da Câmara.

Genivaldo lembrou que foi coordenador de um projeto social que auxiliou o goleiro Lucão, em seu início de carreira, alertando sobre a importância do esporte tanto para melhoria física, quanto social, da população. O presidente do Leão do Sul destacou que o conselho e a diretoria do clube foram totalmente reformulados e estão prestando contas da movimentação financeira.

“O Barra Mansa sofre as consequências das más administrações passadas. No nosso primeiro ano de mandato, a única receita foi própria, obtida por eventos, bingos, almoços. Na prestação de contas do ano passado, tivemos um saldo negativo de R$ 5 mil, que foram totalmente utilizados nos gostos do clube”, revelou .

Genivaldo solicitou aos vereadores, empresários e população que apoie o clube para o retorno às competições. Ressaltou que uma das formas de auxílio é a compra das camisas da agremiação, inclusive, a recém-lançada em homenagem ao centenário do ex-jogador Jajá .

“Para participarmos de uma competição, como o campeonato carioca, precisamos de R$ 300 mil. Por isso, precisamos de patrocinadores e da própria população, além do poder público. Lançamos ontem (dia 22) o terceiro uniforme do clube, em homenagem ao Jajá, que jogou a Copa de 50, e veio do Barra mansa, Até o dia 30 a camisa será vendida pelo valor promocional de R$ 120. Em 2015, não houve a subvenção repassada pela prefeitura e o clube tem ainda muitos processos dessa época”, finalizou.