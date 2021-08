Artilheiro do Volta Redonda nesta Série C do Campeonato Brasileiro, com quatro gols marcados, o atacante MV projeta um duelo difícil para o Volta Redonda diante do Santa Cruz nesta segunda-feira, dia 30, às 20h, no Mundão do Arruda.

O camisa 16 destaca também a importância do Esquadrão de Aço buscar a vitória e se recuperar dos dois empates dentro de casa.

“Independentemente do momento que o Santa Cruz-PE vem vivendo na competição, sabemos que teremos pela frente um confronto muito difícil diante de uma equipe tradicional do futebol brasileiro. Porém, deixamos de conquistar pontos importantes no Raulino e agora precisamos buscar a vitória fora de casa para nos recuperarmos na competição, voltando ao G4. É entrar em campo concentrado os 90 minutos e impor o nosso ritmo de jogo, não dando chances para eles nos pressionarem lá trás. Vamos fortes para buscar a vitória”, ressaltou.

A última vez que MV fez um gol foi diante do Altos-PI, na abertura do segundo turno. A coincidência é que todas as vezes que o atacante marcou, o Esquadrão de Aço venceu a sua partida.

“Lógico que todo atacante quer sempre estar marcando gol, porém, o mais importante é o Voltaço sair vencedor da partida. Por isso, pode ter certeza que vou me entregar em campo, dar o meu máximo para ajudar os meus companheiros a saírem com os três pontos. Seja ajudando com um gol, uma assistência ou até na marcação lá trás. Nosso grupo está fechado e unido em busca desta classificação para a próxima fase”, afirmou.

O Volta Redonda está na quinta colocação do grupo A, com 19 pontos, mesma pontuação do Tombense-MG, que abre o G4. Paysandu-PA e Botafogo-PB, segundo e terceiro, respectivamente, vêm na sequência com 20 pontos cada. O líder é o Manaus-AM, com 21 pontos.

Viagem

O Volta Redonda encerrou a preparação em casa na manhã deste sábado (dia 28), no CT Oscar Cardoso.

O elenco tricolor viaja no domingo de manhã para Recife, onde, na segunda-feira (dia 30), às 20h, enfrenta o Santa Cruz-PE no Mundão do Arruda.