A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com as inscrições abertas para o Programa Capacitar Incluir para pessoas com deficiência (PcDs). O programa tem o objetivo de promover a formação e qualificação de PcDs por meio de curso profissionalizante oferecido com bolsa-auxílio.

No total, são disponibilizadas 40 vagas e os participantes serão capacitados para atuar na área operacional da Usina Presidente Vargas. O processo seletivo será online, respeitando todas as restrições contra a covid-19.

A capacitação será ministrada em parceria com a Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC) da Fundação CSN e os aprovados, após o término do programa, poderão ser contratados pela Companhia. Para participar da seleção é necessário ter 18 anos ou mais e ser PcD. Não é exigido o ensino médio completo. As inscrições poderão ser feitas até 7 de setembro no site www.csn.com.br/oportunidades

Etapas e capacitação

Todas as etapas do processo seletivo vão ser eliminatórias. As provas serão de língua portuguesa e matemática de nível fundamental. Além das provas, haverá entrevista com o RH, exame médico e avaliação psicológica.

As aulas acontecerão de forma presencial na Escola Técnica Pandiá Calógeras no período da manhã por seis meses e respeitarão todas as medidas de prevenção contra a Covid-19.