Expandir os serviços prestados do Detran no interior do estado do Rio. Esse foi o objetivo da reunião do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, o vereador de Resende, Tiago Forastieri, e o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder. A reunião foi um pedido do vereador, que afirma receber demandas sobre o atendimento às pessoas com deficiência que precisam realizar perícia para tirar a primeira via da Carteira Nacional de Habilitação na cidade.

Atualmente, para a realização do exame, é preciso se deslocar ao Rio de Janeiro. Segundo Tutuca, essa demanda é um pedido de diversos prefeitos e vereadores das cidades do interior do estado, sendo uma luta antiga.

“O presidente recebeu essa demanda e vai trabalhar essa sugestão de um mutirão itinerante nas Agulhas Negras e em outras regiões do nosso Estado, melhorando a qualidade do serviço no interior”, destacou Gustavo Tutuca.

Para o vereador Tiago Forastieri, as ações direto em cidades que não têm postos do Detran são muito importantes.

“Esse mutirão irá facilitar a vida das pessoas com deficiência, evitando, desta forma, o deslocamento para outros municípios e o desgaste para eles de se deslocar do interior e ir até a capital”, afirmou Forastieri.