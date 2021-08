A família reconheceu na manhã desta segunda-feira (dia 30) que o corpo achado na Marambaia, no domingo, é o de Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos. Cristiane e seu ex-marido, Leonardo Machado de Andrade, de 50, estavam desaparecidos desde o dia 22, quando fizeram um passeio de barco, em Angra dos Reis. As tatuagens ajudaram no reconhecimento, feito por fotos. O cadáver será levado para o Instituto Médico Legal, no centro do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado numa área pertencente ao Exército e foi levado para o quartel de Sepetiba, onde a família fez o reconhecimento pelas tatuagens de Cristiane. No domingo, a chuva e o mar revolto impediram que os agentes chegassem no local.

Desde o desaparecimento, Guilherme Brito, que é filho de Cristiane, vem pedindo orações para ela e Leonardo. Num vídeo publicado nas redes sociais, Guilherme afirmou que tem recebido muitas mensagens de apoio. A viagem do casal, que estava separado, era uma tentativa de reconciliação.

“Peço que rezem para o Leonardo também, para ele estar bem, saudável, porque minha mãe, apesar de ser muito forte, não saberia sobreviver na mata, não saberia sobreviver no mar”, disse.

O ex-casal estava numa traineira que já havia pertencido a Leonardo. Ele pegou a embarcação emprestado para ir com Cristiane até a Lagoa Verde, assistir o por do sol. Os dois saíram da Praia da Longa, em Ilha Grande. Leonardo segue desaparecido.