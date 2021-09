Com gols de Natan e Pedrinho, em uma bela cobrança de falta, o Volta Redonda venceu o Ferroviário-CE no Raulino de Oliveira e pulou para a terceira colocação do grupo A, entrando na zona de classificação para a próxima fase.

Na próxima rodada, o Voltaço visita a Jacuipense-BA, sábado (dia 11), às 21h, no estádio Eliel Martins

Mas antes, o Esquadrão de Aço tem pela frente o confronto de volta da Copa Rio, contra o Sampaio Corrêa-RJ, terça (dia 7), às 15h, no Raulino de Oliveira

O jogo:

O Volta Redonda começou pressionando e obteve as duas primeiras chances claras para abrir o placar, com Emerson Jr., em um chute da entrada da área, e com Luciano Naninho, em penalidade máxima, que foi defendida por Rafael.

O Voltaço seguiu pressionando durante toda a primeira etapa e quase abriu o marcador em finalizações de Luiz Paulo, Olávio e Pedrinho, porém, o gol ficou para a segunda etapa.

Aos 6 minutos, Emerson Jr. tocou para Natan, que bateu cruzado para abrir o placar. Mesmo com a vantagem, o Voltaço manteve a intensidade e seguiu pressionando a equipe cearense.

Pressão que se transformou no segundo gol aos 37 minutos. Pedrinho cobrou falta da entrada da área e acertou o ângulo. Golaço que deu números finais ao confronto.