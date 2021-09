A Polícia Civil de Vassouras acredita que o assassinato de Nilton Gonçalves de Oliveira de 63 anos, no último domingo, no Centro da cidade, tenha sido motivada por vingança. Ele era pai do ex-prefeito de Vassouras, Renan Vinícius.

De acordo com o delegado titular de Vassouras, Luiz Jorge Rodrigues, será preciso descobrir o motivo do crime, além dos envolvidos. O celular de Nilton foi apreendido para perícia. A polícia já tem imagens do veículo utilizado no homicídio, mas tem certeza de que a placa do carro foi adulterada.

De acordo com o delegado, havia três homens no veículo, de onde o executor desceu e atirou na vítima, que estava sentada, ao lado da mulher, no banco da principal praça da cidade. A mulher de Nilton não foi ferida.