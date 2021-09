Um acidente entre duas motocicletas, no início da tarde desta segunda-feira (dia 13), em Volta Redonda, resultou na morte de um dos envolvidos. A colisão ocorreu na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, no Jardim Cidade do Aço, próximo ao projeto vida. Ítalo Dias Pena, de 25 anos, foi levado em estado grave para o Hospital São João Batista, mas, no final da tarde, não resistiu aos ferimentos.

O condutor da outra moto, Samuel Machado de Souza, também de 25 anos, sofreu diversas escoriações e não corre risco de morte. As causas do acidente ainda são desconhecidas.