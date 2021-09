A Polícia Civil de Volta Redonda prendeu, na manhã desta quarta-feira (dia 15), na Avenida Florestal, no bairro São Carlos, Rafael de Oliveira Santos, conhecido como “Fael”, de 34 anos, e sua companheira, Lidiana da Silva Pinto, de 45. Rafael é suspeito de ter assassinado Diogo de Souza Toledo, o “Xuxa”, de 40 anos, e João Batista Júnior, de 20, na última segunda-feira (dia 13), na Praça 7 de Setembro, no bairro Eucaliptal.

Segundo a Polícia Civil, agentes realizaram um cerco na casa onde Rafael estava escondido. Rafael e Lidiana permitiram a entrada dos policiais e afirmaram que não havia nada de ilícito na residência. No entanto, os agentes encontraram uma bolsa que Rafael havia jogado pela janela, contendo duas pistolas, sendo uma calibre .40 e outra 9mm, 226 trouxinhas maconha, 147 pinos de cocaína e R$452,00. Na delegacia, Rafael foi reconhecido por Jefferson Felisberto Martins, vítima que escapou com vida do crime no Eucaliptal.

Além do duplo homicídio no bairro Eucaliptal, Rafael também estaria envolvido em outra tentativa de homicídio. No dia 27 de junho, no bairro Conforto, ele e sua companheira, tentaram matar João Victor da Silva, de 25 anos, que ficou paraplégico devido aos ferimentos sofridos. Foto: Polícia Civil