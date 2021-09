Morreu, neste domingo (dia 19), vítima de um câncer no intestino, aos 87 anos, o ator Luis Gustavo. A informação foi confirmada pela TV Globo e por familiares do ator. O intérprete dos eternos Mario Fofoca, de “Elas por Elas”, e tio Vavá, de “Sai de Baixo”, era casado com Cris Botelho e deixa os filhos Luis Gustavo, fruto de seu relacionamento com Heloísa Vidal, e Jéssica, fruto de seu casamento com a atriz Desireé Vignolli, além da neta Marina.

Luis Gustavo era tio dos também atores Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes. Nas redes sociais, Cássio lamentou a morte de Tatá, apelido que acompanhou Luis Gustavo por toda a vida.

“Luis Gustavo! Informo que meu querido Tatá, faleceu hoje, vítima de câncer! Descanse na luz e na paz!!! Obrigado por tudo, meu amado tio.”