O lateral-esquerdo Cristiano, de 28 anos, ex-Voltaço, viveu uma noite dos sonhos na Liga dos Campeões da Europa, na última quarta-feira (dia 15), contra o Shakhtar Donetsk. Foi a primeira partida de seu clube, o Sheriff Tiraspol, da Moldávia, na maior competição de clubes do mundo e, consequentemente, sua estreia na elite do futebol europeu, feita em alto estilo.

Cristiano deu duas assistências em cruzamentos para os gols Lassina Traoré, em belo chute que o goleiro Piatov deixou passar, aos 16 minutos de jogo, e Yansané, numa forte cabeçada, aos 17 do segundo tempo.

No total, foram 13 brasileiros em campo. Além de Cristiano, o Sheriff tinha o lateral-direito Fernando Constanza, de 22 anos, e o meia Bruno Souza, de 27. No Shakhtar, que já é conhecido pela quantidade de jogadores do Brasil, Ismaily, Marlon e Dodô formaram a defesa, Maycon, Marcos Antônio, Pedrinho, Tetê e Fernando jogaram no meio de campo, com os veteranos Allan Patrick e o naturalizado ucraniano Marlos entrando no segundo tempo para o setor de criação. Já o zagueiro Vitão, ex-Palmeiras, não saiu do banco de reservas.

Passagem por Volta Redonda

Cristiano jogou pelo Voltaço entre 2016 e 2017, depois de se destacar pelo Criciúma (SC). Rapidamente, o lateral foi alçado à condição de titular, se tornando um dos pilares na conquista da Série D do Brasileirão em 2016. Em 2017, Cristiano chegou a disputar a Série C, mas as boas atuações rapidamente chamaram a atenção do Sheriff, que comprou os direitos do atleta. Após sua saída, o Tricolor enfrentou dificuldades para encontrar um titular absoluto para a posição e acabou permanecendo na terceira divisão nacional.