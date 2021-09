Uma ação da Polícia Civil, deflagrada entre a noite de segunda (dia 20) e a manhã de terça-feira (dia 21), no bairro Pantanal, em Paraty, terminou com um suspeito de tráfico morto, um ferido, cinco pessoas presas, e com a apreensão de uma submetralhadora e de um revólver. A batida policial mirou criminosos que, segundo as investigações, estão migrando para a cidade litorânea.

Segundo a Polícia Civil, houve troca uma troca de tiros, que acabou causando a morte de um suspeito e ferimentos em outro, levado ao Hospital Municipal.

Ainda de acordo com os policiais, dois suspeitos são da Ilha do Governador, no Rio, enquanto os demais são de Angra dos Reis. Os agentes apreenderam uma submetralhadora, um revolver calibre 38 e um rádio de comunicação.