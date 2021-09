Aconteceu nesta segunda-feira (dia 27), a reunião da Comissão Especial criada para analisar o aumento e a ocorrência de possíveis abusos nos valores dos combustíveis em Barra Mansa. O presidente é o vereador Gustavo Gomes (Republicanos). Marcell Castro (Cidadania) é o vice-presidente e Daniel Volpe Maciel (PP) é o membro. Entram como apoios os vereadores Pissula (PV) e Cristina Magno (PP).

Segundo o presidente e autor do projeto de resolução, Gustavo Gomes, a comissão foi criada com a finalidade de reunir materiais para verificar o porquê do preço dos combustíveis estarem mais altos do que em outras cidades da região. “Os preços da gasolina, por exemplo em Barra Mansa, estão entre R$ 6,60 e R$ 7,10 o litro. O preço aqui está sendo o maior da região e acima da média nacional. Municípios como Resende praticam preços que chegam a ser mais de 10% menores. Se tiver algum abuso o Procon, que participará de algumas ações conosco, emitirá notificações”, disse o vereador.

A vigência da comissão será de 30 dias, podendo ser prorrogada por igual período. Gustavo citou que a prorrogação deve ser solicitada.

Foi tratado na reunião sobre os próximos passos da comissão que será emitir convite aos donos de postos de combustíveis para uma conversa. Além disso, os membros farão visitas internas nos postos e solicitarão as notas fiscais de compras dos combustíveis que sofreram, segundo Gustavo, um aumento abusivo. “O nosso papel como vereador é fiscalizar o que acontece na cidade e essa é mais uma ação nesse sentido. Nós sentimos no bolso ao abastecer, a população sente. Esse aumento no valor dos combustíveis acaba gerando efeito cascata, outros aumentos, como no frete de coisas que compramos, no carro de aplicativo que usamos, nos táxis, no preço das passagens dos ônibus. A população não aguenta mais tanto aumento. Precisamos lutar pelos direitos das pessoas”, afirmou o presidente da comissão.

Após a conclusão dos trabalhos da comissão, o resultado deverá ser apresentado em plenário.