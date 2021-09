Um homem de 26 anos, identificado como Vitor Araújo Peçanha de Matos, foi assassinado à tiros na tarde desta segunda-feira (dia 27), em Pinheiral. O corpo dele foi encontrado à margem do Rio Paraíba do Sul, na Rua do Contorno, no Centro.

Segundo a polícia, o cadáver apresenta marcas de tiros na cabeça. De acordo com a ocorrência policial, a vítima já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Não há suspeitos do homicídio até o momento.