A Pfizer e a BioNTech enviaram, nesta terça-feira (28/9), à Food and Drug Administration (FDA), agência de medicamentos dos Estados Unidos, os dados de um estudo sobre a segurança e eficácia da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.

Por meio de um comunicado, as empresas parceiras afirmaram que pretendem fazer o pedido formal para aprovação do uso emergencial do imunizante nesta faixa etária nas próximas semanas, assim que a FDA concluir a análise dos dados.

O estudo contou com 2.268 crianças de 5 a 11 anos, em um regime de duas doses do imunizante aplicadas com um intervalo de 21 dias.

A dose administrada equivale a um terço da quantidade inoculada em pessoas maiores de 12 anos, mas, segundo resultados preliminares, garantiu níveis de anticorpos semelhantes aos desenvolvidos por adultos que receberam a dose completa.

Os efeitos colaterais também foram semelhantes aos observados em adultos, incluindo dor no braço e fadiga.

A vacina da Pfizer é a única a ter a aprovação das principais agências reguladores do mundo para uso em pessoas de 12 anos ou mais.

