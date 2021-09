Um casal assaltou no fim da tarde desta terça-feira (dia 28) o mercado Lokal Empório, na Avenida Alfredo Moreira, no bairro Santo Agostinho. O roubo foi gravado por uma câmera de segurança. As imagens mostram um homem armado, surpreendendo a funcionária do caixa no momento em que a mulher que o acompanhava simulava que ia pagar por uma bebida.

A mulher, usando máscara facial, está vestida com uma camisa do time do Barcelona e bermuda rosa, calçando chinelos. O homem, vestindo um casaco com capuz, fica ao lado dela, até que saca a arma. A funcionária do mercado teve que retirar a gaveta do caixa para mostrar que não havia mais dinheiro. Em seguida, os assaltantes vão embora. As imagens estão em poder da polícia.