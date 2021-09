A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta quarta-feira (dia 29), uma espingarda calibre 12, uma pistola 9 mm, 476 pinos de cocaína e outros materiais do tráfico, na Vila Brasília. A ação ocorreu num imóvel da Rua Mutirão, para onde os agentes foram após serem informados de que o gerente do tráfico do bairro estaria escondido em um imóvel. Dois suspeitos foram detidos.

Segundo a PM, uma mulher autorizou a entrada dos policiais na residência. No total, foram apreendidas uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 9mm, 18 munições, 476 pinos de cocaína, dois rádios de comunicação, bateria e carregadores do equipamento, além de balança digital, uma blusa semelhante à do Exército, um porta-carregador e material para embalar drogas. Foto: PM