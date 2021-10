A Petrobras informou, nesta sexta-feira (dia 8), que vai elevar, novamente, os preços da gasolina e do gás liquefeito de petróleo (GLP), também conhecido como gás de cozinha, vendidos às refinarias. Respectivamente, os combustíveis terão os valores elevados em 7,22% e 7,19%.

“Desta forma, a partir de sábado (dia 9), o preço médio de venda do GLP da Petrobras, para as distribuidoras, passará de R$ 3,60 para R$ 3,86 por kg, equivalente a R$ 50,15 por 13kg, refletindo reajuste médio de R$ 0,26 por kg”, informou a Petrobras, em nota.

Para a gasolina A, o preço médio de venda da Petrobras, para as distribuidoras, passará de R$ 2,78 para R$ 2,98 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,20 por litro.

De acordo com a companhia, o reajuste nos preços do GLP às distribuidoras ocorre após 95 dias de estabilidade. Já o valor da gasolina estava há 58 dias estável.

No acumulado do ano, a alta no preço do litro da gasolina na refinaria chega a 62%. No gás, o aumento alcança 48%.

Com informações do Metrópoles