Quatro pessoas foram assassinadas em Barra Mansa neste domingo (dia 10). Os crimes ocorreram em pontos diferentes da cidade, entre a madrugada e o início da tarde.

O primeiro teve como vítima João Vitor Idalino Marques, de 22 anos. Ele foi morto com dois tiros na Rua João Xavier Itaboraí, no bairro Boa Vista II. Outros dois homens que estavam com ele foram feridos também a tiros e socorridos no Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

As vítimas informaram a policiais militares que dois homens em uma moto pararam no local onde estavam e perguntaram a João Vitor se ele era morador do bairro 207, em Volta Redonda. Ele teria respondido que sim e acabou baleado. João Vitor será sepultado nesta segunda-feira (dia 11), às 10 horas, no Retiro.

Ainda na madrugada do domingo, na estrada que liga a Vila Barbará ao São Judas Tadeu, foi registrado um duplo homicídio. Carlos Eduardo Zanete Costa Silva, de 19 anos, e o adolescente Nathan Barbosa Amorim, de 16, foram mortos dentro de um Gol branco. A polícia não tem detalhes das circunstâncias do duplo homicídio.

À tarde, Rogério Francisco Miranda, de 45 anos, foi assassinado na Rua Rui Barbosa, no Loteamento Nova Esperança. A Polícia Militar foi acionada pela mulher de Rogério, que disse não ter visto quem atirou nele.



A vítima estava do lado de fora do imóvel e ela ouviu os tiros. Na porta da casa foram encontradas cápsulas deflagradas e, no interior da residência, para onde ele tentou correr, havia um rastro de sangue.