Três pessoas foram presas pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (dia 10) em Pinheiral, por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Agentes do 28º Batalhão receberam denúncia que no bairro Palmeiras chegaria uma carga de drogas vindo do Rio de Janeiro e intensificaram o patrulhamento.

Um veículo Renault Logan branco foi abordado com uma mulher, já conhecida por diversas denúncias e suspeita de fazer o trabalho de “mula” do tráfico local, muito nervosa. Segundo a polícia, ela informou que trouxe duas caixas pesadas, que foram entregues na residência de um homem, identificado como Marcos Antônio Ferreira da Silva, de 21 anos.

As informações foram confirmadas pelo motorista de aplicativo que conduzia o veículo. A equipe então seguiu para um endereço na Rua Maria Estetolina, onde os policiais localizaram 120 tubos de lança perfume, um tablete prensado de cocaína, pinos da mesma droga, caderno com anotações do tráfico, um aparelho celular e R$ 200 em dinheiro.

Todo o material foi apresentado 101ª DP. Além de Marcos Antonio, que precisou ser algemado por tentativa de fuga, foram presos Larissa Sabino Campos e Ravel Gonçalves Campos. O motorista foi ouvido como testemunha e liberado em seguida.