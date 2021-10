Uma ação da Polícia Militar, no final da tarde de sábado (dia 9), resultou na apreensão de 141 pedaços de maconha, 399 pinos de cocaína, 17 de skank e R$ 212 em Volta Redonda. Três suspeitos foram detidos. A identidade deles não foi divulgada.

A ocorrência aconteceu na Rua Barão do Rio Branco, no Jardim Belmonte. Os policiais foram averiguar informações sobre tráfico e, antes de cercarem os suspeitos, puderam observar a movimentação típica da venda de drogas. O local onde ocorreu a apreensão é considerado um dos mais movimentados do tráfico no Jardim Belmonte.