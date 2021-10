Um homem foi encontrado morto no interior de um veículo na manhã desta sexta-feira (dia 15), no km 239 da via Dutra, altura de Piraí. O Corsa Hatch cor prata, placa KRL-1100 (Barra Mansa), estava no pátio de um restaurante.

Neste momento, a Polícia Militar está no local, juntamente com funcionários da concessionária que administra a rodovia. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada.

De acordo com relatos, o carro foi encontrado com os vidros fechados. Existe suspeita de suicídio, já que um frasco de inseticida estava caído ao lado do corpo. Uma carta também teria sido deixada.