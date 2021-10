Policiais Militares removeram na manhã de hoje (dia 29) quebra-molas usados como barricadas por traficantes no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho. A ação foi determinada pela comando do 28º Batalhão.

Na operação, os policiais foram informados que elementos estariam usando uma casa vazia para guardar drogas. Dois homens de 27 anos foram abordados e no interior do imóvel foram apreendidos 38 pinos de cocaína, 13 papelotes da mesma droga e um aparelho celular.







De acordo com o registro policial, um dos homens admitiu ser “vapor” do tráfico no Eucaliptal e o outro declarou ser usuário de drogas. Ambos foram conduzidos à 93ª DP, onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação 28º BPM