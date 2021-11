Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar prenderam em Resende, Rafael dos Santos Machado, de 31 anos. Ele é acusado de tentativa de homicídio, ao esfaquear a namorada, Priscila Cunha Seabra, de 29 anos.

O crime ocorreu na Rua Angélica, no bairro Nossa Senhora de Santana, em Barra do Piraí. A vítima estava a caminho de uma academia quando foi atacada com uma faca pelo namorado.

O motivo seria a intenção da mulher de terminar o relacionamento. Após o crime, Rafael fugiu na Saveiro placa LLW-6C30.

Alertada, a PM conseguiu localizar o veículo horas depois, na Rua Vênus, no bairro Jardim do Sol. Ao ser abordado, ele admitiu o crime, sendo conduzido pelos policiais à delegacia de Resende.

Priscila, ferida nas costas, foi socorrida por uma viatura que passou logo depois pela rua onde ela foi atacada. Levada ao Polo de Emergência da Santa Casa de Barra do Piraí, ela passou por uma sutura no local do ferimento e está em recuperação, sem risco de morte.