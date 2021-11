O Governo do Estado do Rio de Janeiro vai quitar, antecipadamente, nesta sexta-feira (dia 5), os salários de outubro para 462. 841 servidores ativos, inativos e pensionistas. Esta é a 12ª vez, desde que o governador Cláudio Castro assumiu o comando do estado, que o pagamento é feito de forma antecipada, antes do décimo dia útil, conforme prevê o calendário oficial.



O valor líquido da folha de outubro é de R$ 1,842 bilhão. Os depósitos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.

Conseguimos mais uma vez antecipar os salários e, desta vez, para o terceiro dia útil. É o resultado de muito trabalho e de uma gestão que se preocupa com o servidor. E o mais importante é que a antecipação ajuda a aquecer a economia – afirmou o governador Cláudio Castro.



Para o secretário de Estado de Fazenda, Nelson Rocha, a antecipação dos salários demonstra o respeito aos servidores, fundamentais para o funcionamento da máquina pública.



“O servidor é peça vital do serviço público. Por desempenhar um papel tão importante, merece toda a valorização que o estado puder dar”, destacou Nelson Rocha.

Divulgação: Governo do Estado do RJ