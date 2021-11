Símbolo de superação, Victor Rafael Alves de Sousa, o lendário “Vitão da Big Gang”, viu a sua vida mudar há oito anos, quando precisou passar por procedimento cirúrgico para amputar uma das pernas em decorrência de uma obstrução arterial. De lá para cá, foram diversas dificuldades enfrentadas por conta da mudança de rotina, adaptação com a prótese, tratamentos dispendiosos, dois Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) e um infarto.

Hoje, aos 62 anos, Vitão enfrenta o risco de ter a outra perna e o antebraço amputados. Para custear o tratamento, foi lançada uma campanha de arrecadação de recursos financeiros e, assim, que ele continue exercendo a sua profissão de Educador Físico.

“Faz oito anos que amputei a perna e cinco que a prótese já não vale mais. Tive dois AVCs que afetaram minha fala e memória, mas estou recuperando aos poucos, através da pintura, da literatura. Através de mim mesmo”, resume.

Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, Vitão segue demonstrando positividade e otimismo para superar os obstáculos. Atualmente, ele realiza tratamentos com uso medicinal de Canabidiol, conhecido popularmente como CBD, uma substância extraída da planta Cannabis, que atua no sistema nervoso central, e que apresenta potencial terapêutico para o tratamento de doenças psiquiátricas ou neurodegenerativas, como esclerose múltipla, esquizofrenia, mal de Parkinson, epilepsia ou ansiedade, por exemplo.

“Tenho uma alimentação mais rica, que me dá qualidade de vida para continuar trabalhando no que eu amo, que é o esporte e o atletismo”, faz questão de frisar.

Segundo o instrutor, agora é preciso aguardar cerca de dois meses para o diagnóstico conclusivo sobre sua perna esquerda. Ele lembra que o valor da prótese é alto (entre R$ 30 mil e R$ 40 mil), assim como a alimentação especial e o tratamento da trombose.

Referência

Graduado em Matemática e Física, provisionado em Musculação pelo Conselho Regional de Educação Física (Cref) e proprietário de uma renomada academia em Volta Redonda, a Big Gang, Victor Rafael também é pai de quatro filhos e avô de dois netos. A grande popularidade construída ao longo dos anos é uma das esperanças para que ele arrecade fundos para contribuir com seu tratamento.

Há também uma outra batalha a ser vencida. Por meio da campanha “Volta Cannabis”, Vitão, seus amigos, alunos e conhecidos vêm buscando conscientizar que, assim como ele, milhões de pessoas no Brasil dependem da Cannabis como ferramenta terapêutica.

O Canabidiol é uma substância extraída da planta Cannabis, que atua no sistema nervoso central e que apresenta potencial terapêutico para o tratamento de doenças. Com isso, a discussão sobre o uso da planta para fins medicinais tem evoluído nos últimos anos, especialmente a partir das regulações propostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela discussão do tema no Congresso Nacional.

Porém, após ser aprovado na Comissão Especial, o PL 399/2015, que regulamenta o cultivo de Cannabis no Brasil com finalidade medicinal, sofreu um recurso impetrado por um grupo de parlamentares contrários à decisão. Devido a esse recurso, será necessária uma votação no plenário da Câmara dos Deputados para que haja sua derrubada ou manutenção.

A previsão é que essa votação ocorra nesta primeira quinzena de novembro. Enquanto isso, Victor segue na expectativa e otimista com os resultados. “Tudo na vida depende do seu olhar. Temos que ter otimismo, confiança e passar a considerar as coisas excelentes que existem e que possam propagar uma condição melhor para se viver”, pontua.

Quem quiser colaborar com o tratamento de Vitão pode ajudar com qualquer quantia através do PIX 40.665.419/0001-87 (CNPJ) ou por meio da campanha no Abacashi (Link na Bio do Instagram @VoltaCannabis).

Foto: Arquivo pessoal