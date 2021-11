O município de Volta Redonda está entre as 19 cidades do país aptas atualmente a receber a instalação de antenas para operação do 5G, segundo dados da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), que destacou as cidades que já contam com legislação para poder instalar as antenas e operar a nova tecnologia móvel. O leilão para operação de três lotes da faixa 3,5 GHz do 5G foi realizado na última quinta-feira (4) pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), tendo como vencedoras as operadoras Claro, Vivo e Tim.

“Fomos o segundo município do estado do Rio a aprovar a Lei do 5G, que foi elaborada pela prefeitura e aprovada pela Câmara Municipal. Agora, somos uma das poucas cidades no Brasil preparadas para receber essa tecnologia que promete revolucionar as comunicações e o uso da internet em nossa cidade”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), Sérgio Sodré, que está à frente do projeto de 5G em Volta Redonda.

Um levantamento divulgado nesta semana pela Conexis Brasil Digital – organização que reúne empresas de telecomunicações e de conectividade – indica que das 27 capitais brasileiras, sete têm legislações para instalação de infraestrutura e antenas preparadas para a chegada do 5G.

Tecnologia

Com tecnologia de conexões ultrarrápidas de internet, o 5G terá antenas que funcionarão como modems de internet, pequenos, e instaladas sobre os prédios. É um sistema parecido com o 4G – usado atualmente com os aplicativos de mensagens instantâneas, mas com uma velocidade muito maior. Entre os ganhos que a nova rede pode trazer estão: cirurgias médicas poderão ser feitas a distância; carros serão dirigidos sozinhos (autônomos), causando menos acidentes, melhorando a mobilidade urbana; e a realidade virtual, vista muitas vezes em filmes, finalmente será uma realidade.