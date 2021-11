Dois policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em Volta Redonda, foram afastados de suas funções em razão da denúncia de um motorista de aplicativo sobre a agressão sofrida por ele na noite da última terça-feira (dia 2) no bairro Retiro. As imagens da agressão, registradas por uma câmera de monitoramento, foram divulgadas pelo motorista Leonardo Correia em sua página no Facebook.



Ele contou que, na noite do feriado, teve o para-brisas do carro danificado com uma pedrada por um passageiro embriagado, na Avenida Jaraguá, também no Retiro. Leonardo diz ter chamado a PM, mas, como nenhuma viatura apareceu, seguiu com o carro até as proximidades da subprefeitura do Retiro, na Avenida Antônio de Almeida, onde pediu ajuda a dois policiais que estavam passando numa viatura.



Entretanto, em vez de auxílio, recebeu agressões. As imagens mostram o motorista conversando com o policial que estava no banco do carona da viatura. Pouco depois, o PM sai do carro, empurra o rapaz contra a parede de um imóvel e desfere vários socos contra ele.

Em seguida, o motorista é levado pelo braço para uma área sem iluminação, fora do alcance da câmera. O outro policial pega uma arma também pela porta do carona, e segue na mesma direção. Depois de alguns segundos, os policiais retornam para a viatura e deixam o local.

De acordo com o Leonardo, policial que o agrediu teria achado graça de seu relato sobre o ocorrido com o passageiro. Leonardo disse que, ao perguntar por que ele estava rindo, o policial militar teria respondido: “Vou te mostrar porque estou rindo”. E então a agressão teve início.

Depois de fazer um boletim de ocorrência na delegacia de Volta Redonda, o motorista contratou uma advogada, que o está acompanhando no caso. Na tarde de quinta-feira (dia 4), ele foi ao Instituto Médico Legal, onde fez exame de corpo de delito.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar confirmou que os dois policiais, cujos nomes não foram divulgados, foram afastados. Disse ainda que não tolera em hipótese alguma eventuais desvios de conduta e abusos de autoridade cometidos por seus membros, punindo com rigor os envolvidos em tais episódios.



E acrescentou que área correcional da corporação já instaurou um procedimento para avaliar e punir os policiais envolvidos.