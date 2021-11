Três jovens foram presos no final da noite de quinta-feira (dia 4) em Volta Redonda, apontados como autores do roubo de um celular no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Segundo a vítima, de 19 anos, um jovem desceu de um Fiat Uno e roubou seu telefone, enquanto outros dois permaneceram no carro. Assim que eles fugiram, ele ligou para o Ciosp, que alertou a Polícia Militar. O carro com os suspeitos foi interceptado quando passava pela Avenida Nossa Senhora do Amparo, perto do quartel do 28º batalhão da PM.

Segundo os policiais, um celular foi jogado pela janela do Uno. O celular foi encontrado e os três ocupantes do carro foram levados para a delegacia, onde a vítima do roubo já se encontrava.

Os suspeitos foram identificados como Pablo Michael Santos Duque, de 24 anos; Matheus Filipe Magalhães da Paz, de 19, e Luthierry Eduardo da Silva, de 29 anos. O celular roubado foi devolvido e os três jovens foram autuados por roubo. O Fiat Uno foi apreendido.