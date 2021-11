No início da manhã desta segunda-feira (dia 8), um acidente envolvendo uma carreta e uma bicicleta fez uma vítima fatal. O ciclista, de 56 anos, morreu após colidir com veículo. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã, na altura do KM 300 da Dutra, em Resende. O motorista da carreta não teve ferimentos e permaneceu no local com o apoio da equipe da 7ª DEL PRF, aguardando o veículo de remoção de cadáver.