O Governo do Estado do Rio publicou nesta segunda-feira (dia 8), no Diário Oficial, a conclusão da licitação para a implantação das câmeras operacionais portáteis para órgãos de segurança, fiscalização e Defesa Civil do Estado do Rio. A vencedora é a empresa L8 Group, que apresentou a proposta de R$ 296 por unidade. Após a assinatura do contrato e solicitação de entrega dos produtos, a empresa terá 90 dias para disponibilizar as câmeras.

O pregão eletrônico para a compra dos equipamentos foi realizado no dia 21 de setembro e conseguiu alcançar um valor 70% mais baixo do que a média estimada inicialmente na fase de pesquisa de preços. O governo do estado prevê a contratação de solução tecnológica para 21.571 câmeras.

“Esta é a maior licitação desta ferramenta já feita no Brasil. O equipamento vai garantir mais transparência e segurança para os agentes e para a população. Estamos finalizando o processo e vamos trabalhar para que estas câmeras estejam nas ruas o mais breve possível”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil, a licitação levou em conta o menor preço unitário por item. Todas as informações sobre o edital estão disponíveis no site Compras Públicas. A compra das câmeras faz parte do Programa Estadual de Transparência em Ações de Segurança Pública, Defesa Civil, Licenciamento e Fiscalização, instituído por decreto no último dia 19.

“Nossa equipe técnica concluiu todas as etapas, e o processo foi conduzido com total transparência. A licitação atraiu grandes empresas, e tenho certeza de que a solução tecnológica apresentada pela vencedora vai atender à proposta do projeto, que é de trazer mais segurança para a população”, disse o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione.

Na primeira fase de funcionamento, serão contempladas as secretarias de Polícia Militar, Polícia Civil, Governo (Segurança Presente e Lei Seca), Casa Civil (Operação Foco) e Fazenda (fiscais), além do Detran, Inea e Detro. Na segunda fase, será a vez do Procon, Instituto de Pesos e Medidas e Departamento de Recursos Minerais.

Câmeras portáteis

A instalação de câmeras portáteis nos uniformes dos agentes civis e militares dos órgãos de segurança pública, fiscalização e Defesa Civil foi estabelecida por decreto do governador Cláudio Castro e faz parte do projeto de transparência do governo do estado. Além de proteger os servidores em casos de falsas acusações, o uso do equipamento vai aumentar a transparência e a fiscalização das ações policiais. As imagens geradas em função de ocorrências poderão ficar armazenadas por até um ano.

As câmeras operacionais portáteis são uma solução completa de videomonitoramento, englobando câmeras, acessórios de fixação, equipamentos de carregamento elétrico e descarregamento de vídeos e links de dados para transmissão das imagens. Também estão incluídos computadores e telas para o monitoramento remoto dos agentes, rede de dados para acompanhamento das imagens em tempo real e software de gestão das imagens, tudo com suporte, treinamento e garantia.

Divulgação / Governo do Estado do RJ