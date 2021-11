A 56ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada na sexta-feira (dia 12) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra que pela 11ª semana consecutiva o Estado do Rio de Janeiro apresenta bandeira amarela, com risco baixo para transmissão da Covid-19. Esta é também a terceira semana seguida que a Região Metropolitana l, que abrange a capital e a Baixada Fluminense, fica classificada na bandeira verde, com risco muito baixo.

“Esse mapa mostra, mais uma vez, a consolidação na queda dos indicadores epidemiológicos e assistenciais da Covid-19. Isso é reflexo da cobertura vacinal no Estado do Rio de Janeiro, que já alcançou mais de 50% de toda a população do estado imunizada com as duas doses. Por isso, é importante que a população continue se vacinando e retorne aos postos para receber a segunda dose”, diz o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

A única região do estado que apresentou risco moderado para Covid-19, bandeira laranja, foi a Centro-Sul. A alteração nessa região se deve à ocorrência de dois óbitos no período analisado. No mapa anterior, foi registrado um óbito, o que representou um aumento de 100% nos dados. A análise compara as semanas epidemiológicas 43 (24 a 30 de outubro) e 41 (10 a 16 de outubro)

Na média geral do estado, o número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) caiu 37%; e de óbitos 59%, quando comparadas as semanas epidemiológicas 43 (24 a 30 de outubro) e 41 (10 a 16 de outubro). Com o avanço da campanha de imunização e a diminuição de transmissão da doença, a taxa de ocupação segue em queda sustentável. A de UTI está em 29% e a de enfermaria, em 17%. Todas as regiões apresentaram uma taxa de ocupação inferior a 50%.

Outro dado importante que mostra o retrocesso da pandemia da Covid é sobre as internações de idosos. Em outubro, as internações de pessoas com mais de 70 anos foi 77% menor do que a registrada no mês de setembro. Foram 2.373 internados com mais de 70 anos em setembro, e 546, em outubro.

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo). Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada localidade.